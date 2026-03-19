Rapine nei supermercati presa la banda della 500 | il congegno elettronico per rubare le auto gli assalti con la pistola e 18.000 euro di bottino

Una banda composta da quattro persone è stata arrestata dopo aver messo a segno quattro rapine a mano armata in supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo, tutte realizzate in poco più di un mese. La gang utilizzava un congegno elettronico per rubare le auto e minacciava i dipendenti con una pistola, riuscendo a portare via circa 18.000 euro.

PADOVA - Quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo commesse in poco più di un mese. Tutte con lo stesso modus operandi basato sul furto di un'auto (sempre una Fiat 500), l'irruzione poco prima dell'orario di chiusura e l'uso di una pistola per minacciare il personale. Sono i colpi che la Procura di Padova contesta a tre uomini, arrestati all'alba del 19 marzo e ora in carcere. Le ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari sono il frutto di un'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Padova, dove sono state commesse le prime due rapine contestate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rapine nei supermercati, presa la banda della 500: il congegno elettronico per rubare le auto, gli assalti con la pistola e 18.000 euro di bottino Articoli correlati Leggi anche: Cosmetici rubati per oltre 1.000 euro: presa la banda dei supermercati Una raccolta di contenuti su Rapine nei supermercati presa la banda... Rapine nei supermercati, presa la banda della 500: il congegno elettronico per rubare le auto, gli assalti con la pistola e 18.000 euro di bottinoPADOVA - Quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo commesse in poco più di ... msn.com Rapine nei supermercati, presa la banda della 500: le indagini e le perquisizioni VIDEOPADOVA - Quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo commesse in poco più di un mese. Tutte con lo stesso modus ... ilgazzettino.it