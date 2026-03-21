Pistoia | concorso foto gratuito stop AI e premi in buoni

A Pistoia, presso la sede della Provincia in via Cavour, si è tenuta la presentazione del concorso fotografico internazionale PAMP Photo Awards Millepiante. L’evento ha annunciato che il concorso è gratuito e che prevede premi in buoni. È stato anche comunicato che non saranno utilizzate intelligenze artificiali per la selezione delle fotografie.

La presentazione del concorso fotografico internazionale PAMP Photo Awards Millepiante, avvenuta oggi a Pistoia presso la sede della Provincia in via Cavour, segna l’inizio di un’importante iniziativa culturale. Organizzato dalla casa editrice Il Millepiante con il patrocinio istituzionale del Comune e della Provincia, questo evento si distingue per l’assenza totale di costi di partecipazione. La scadenza per l’invio dei lavori è fissata per il 15 settembre, mentre le iscrizioni apriranno il prossimo 5 aprile. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio pistoiese, noto per il suo microclima unico e per essere un cuore verde riconosciuto a livello mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia: concorso foto gratuito, stop AI e premi in buoni Articoli correlati Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026Per il governo, la legge di bilancio per il 2026 – approvata in via definitiva dal Parlamento – contiene misure concrete per alzare gli stipendi... Stop ai premi in gettoni d’oro nei quiz Mediaset, cosa cambia ora per i vincitoriGerry Scotti annuncia lo stop ai premi in gettoni d’oro per La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere milionario. Tutti gli aggiornamenti su Pistoia concorso foto gratuito stop AI... Aci Pistoia Photo Contest. Il mondo in migliaia di scatti. La grande festa della FotografiaSono state oltre seimila le foto inviate per la XIV edizione del concorso, suddiviso in dieci categorie. La proclamazione dei vincitori sarà domenica 17 maggio nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale ... msn.com Concorso fotografico dedicato al lagoC’è tempo fino al 18 maggio per inviare le foto e partecipare al concorso fotografico Il lago e i suoi silenzi, organizzato dall’associazione I colori nel silenzio al lago di Santonuovo. Il ... lanazione.it