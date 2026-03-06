Napoli-Torino probabili formazioni e TV | Gilmour titolare Conte ritrova Anguissa e De Bruyne

L'anticipo della 28ª giornata di Serie A tra Napoli e Torino si gioca oggi e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. La squadra napoletana schiererà Gilmour come titolare, mentre il tecnico dei granata potrà contare sul rientro di Anguissa e De Bruyne. Entrambe le formazioni si preparano a scendere in campo con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite.

La rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e riabbraccia due leader storici EMERGENZA E RIENTRI. L’anticipo della 28ª giornata di Serie A vede di fronte Napoli e Torino (oggi in diretta esclusiva su DAZN). Per difendere il piazzamento Champions, Antonio Conte deve fronteggiare le pesanti assenze di Lobotka (sovraccarico muscolare) e McTominay (infiammazione al gluteo). Le chiavi del centrocampo passano a Billy Gilmour, affiancato da Elmas. La grande notizia è il ritorno tra i convocati di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne dopo circa 4 mesi di stop per gravi lesioni muscolari: partiranno dalla panchina. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Napoli-Torino, probabili formazioni e orari tv. De Bruyne, Anguissa e McTominay al rientro

