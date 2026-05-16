Il Napoli è pronto a sfidare il Pisa domani alle 12 in trasferta, in occasione della penultima giornata di campionato. La squadra partenopea arriva con la possibilità di assicurarsi la qualificazione in Champions League, purché ottenga una vittoria. Tra i convocati c’è anche Neres, che torna a disposizione per questa partita. La sfida rappresenta un momento chiave per il campionato, con i partenopei che cercano di mantenere alta la pressione sulla classifica.

Il Napoli domani alle 12 affronterà il Pisa in campionato, per la penultima giornata, in trasferta. Agli azzurri basta una vittoria per qualificarsi aritmeticamente in Champions League. Con Kevin De Bruyne al rientro dopo un infortunio al volto e Antonio Vergara che potrebbe disputare qualche minuto in campo dopo la lesione alla fascia plantare, si rivedrà anche David Neres tra i convocati. Neres torna tra i convocati del Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport: Conte lancerà Spinazzola per lo squalificato Politano e De Bruyne per Giovane in attacco. Per il resto, tutto confermato: Milinkovic-Savic in porta; tris di marcatori centrali composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; Spinazzola e Gutierrez sulle fasce; McTominay e Lobotka in mediana; De Bruyne e Alisson nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pisa-Napoli, Neres torna tra i convocati

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