Nella giornata di oggi, si sono diffuse notizie riguardanti il Napoli e la possibile convocazione di Neres in vista della partita contro il Pisa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Francesco Modugno si trovava a Castel Volturno e ha fornito aggiornamenti sulla situazione della squadra. La data del match tra Pisa e Napoli non è ancora stata ufficializzata, lasciando incertezza sulla programmazione della gara. Restano da chiarire anche altri dettagli sulla rosa e sulle strategie dei partenopei.

A Sky Sport si parla del Napoli. E Francesco Modugno in collegamento da Castel Volturno dà le notizie alla vigilia di Pisa-Napoli partita che ovviamente nessuno sa quando si giocherà. Bisogna aspettare stasera per capire se ci sarà in extremis un accordo tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma, oppure – come immaginiamo – farà legge l’ordinanza della Prefettura della capitale che ha fissato il derby per lunedì sera alle 20.45. E di conseguenza anche le altre partite della zona Champions, compresa Pisa-Napoli. Modugno dà notizia che Neres in extremis potrebbe essere convocato, anche se non è sicuro. Ci sarà Vergara che fin qui non ha ancora giocato dopo l’infortunio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, per il Pisa potrebbe essere convocato Neres

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