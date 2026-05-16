Pisa-Napoli domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partenopei vittoriosi con tante reti

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si gioca la partita tra Pisa e Napoli. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono disponibili sui principali bookmaker. Il Napoli, reduce da una sconfitta contro il Bologna, punta a ottenere una vittoria significativa per consolidare la qualificazione alla Champions League. La squadra partenopea ha segnato molte reti nelle ultime uscite, mentre i padroni di casa cercano punti importanti in vista della fine del campionato.

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Il Napoli sperava di chiudere il discorso della qualificazione alla Champions già la settimana scorsa ma il ko col Bologna ha rimandato tutto. Ora i partenopei fanno visita al Pisa per centrare la vittoria che vale uno dei primi quattro posti e concludere la stagione con l’obiettivo minimo. La formazione campana ha affrontato diverse problematiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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