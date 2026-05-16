Domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 si affrontano Pisa e Napoli in una partita di calcio. Il Napoli, reduce da una sconfitta contro il Bologna, cerca di ottenere una vittoria per avvicinarsi alla qualificazione alla Champions League. Le formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti, con i pronostici che indicano una possibile vittoria degli ospiti, i quali sono già stati vittoriosi in molte occasioni questa stagione. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Il Napoli sperava di chiudere il discorso della qualificazione alla Champions già la settimana scorsa ma il ko col Bologna ha rimandato tutto. Ora i partenopei fanno visita al Pisa per centrare la vittoria che vale uno dei primi quattro posti e concludere la stagione con l’obiettivo minimo. La formazione campana ha affrontato diverse problematiche. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Napoli (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Partenopei vittoriosi con tante reti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ANNUNCIO 37 GIORNATA SERIE A ENILIVE GIOCANO PISA-NAPOLI DOMENICA 17 MAGGIO 2026 ORE 12:00

Sullo stesso argomento

Pisa-Napoli (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Conte vuole tre punti per blindare la ChampionsIl Napoli sperava di chiudere il discorso della qualificazione alla Champions già la settimana scorsa ma il ko col Bologna ha rimandato tutto.

Como-Parma (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiIl Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare l’Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine...

E' partita alle 11,30 la prevendita per Pisa-Napoli di domenica 17 maggio alle 12. Curve a 25 euro. Settore ospiti aperto alle scuole calcio come contro il Bologna. x.com

Pisa-Napoli: pronostico, anteprima e probabili formazioniAvendo battuto il Napoli l’ultima volta quattro decenni fa, il Pisa già retrocesso ospita i detronizzati campioni di Serie A nella penultima giornata di domenica. Dopo tanta incertezza riguardo agli o ... calciodangolo.com

Pisa-Napoli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Pisa-Napoli di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Viaggio on the road da Pisa a Roma reddit