Como-Parma domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si svolgerà la partita tra Como e Parma. Il Como ha già conquistato matematicamente un posto in Europa nella prossima stagione, ma continuerà a puntare a tutte le possibilità per tentare l’ingresso in Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate, mentre i pronostici sono stati diffusi dagli esperti del settore. La sfida promette di essere combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere il miglior risultato possibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare l’Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine per provare ad entrare in Champions. I lariani ospitano il Parma al Sinigaglia per dare continuità alla vittoria di Verona e per ritrovare il successo in casa dopo il ko con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Parma (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Como - Parma Dom 17/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al tardini per sfidare Il Parma. Alla fine hanno preso una decisione che non accontenta nessuno, Domenica 17/05 le partite si giocheranno in contemporanea alle h 12 Como-Parma Genoa-Milan Juventus-Fiorentina Pisa-Napoli Roma-Lazio Per tutto questo si ringraziano i e coglioni Simo x.com Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio, alle ore 12: in contemporanea altre 4 partite di Serie ALa Prefettura di Roma ha dato l’ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. Stessa data e stesso orario per Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina ... fanpage.it La Prefettura ha deciso: Como-Parma si gioca domenica alle ore 12Dopo giorni di tensioni e assurdità finalmente questa sera è stata trovata la soluzione al tormentone degli ultimi giorni che ha coinvolto il calendario di Serie A. Poco prima delle ore 20, infatti, è ... sportparma.com Ecco alcuni momenti interessanti dalla partita di ieri del Parma... reddit