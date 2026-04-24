Napoli-Cremonese Hojlund recupera in tempo? Le ultime da Sky Sport

Rasmus Hojlund si è ripreso e potrebbe essere disponibile per la partita tra Napoli e Cremonese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante danese è stato convocato, anche se la sua presenza effettiva verrà decisa poco prima del calcio d’inizio. La sua condizione fisica è in miglioramento, ma non si conosce ancora se scenderà in campo. La decisione finale sarà comunicata nelle ore che precedono la partita.

Rasmus Hojlund migliora fisicamente e resta in corsa per Napoli-Cremonese: secondo Sky Sport l’attaccante danese è stato convocato regolarmente, ma la decisione finale arriverà a ridosso del fischio d’inizio. Hojlund, la valutazione finale spetta allo staff. Le condizioni dell’attaccante non sono ancora ottimali. Lo staff tecnico partenopeo effettuerà gli ultimi controlli nelle ore che precedono la gara al Maradona per determinare se il numero 19 potrà scendere in campo. Non si tratta di una semplice scelta tattica: Hojlund e Conte devono concordare insieme sulla disponibilità reale a giocare i novanta minuti o parte di essi. Il Napoli non vuole rischiare ricadute su un giocatore così importante per questo finale di stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Cremonese, Hojlund recupera in tempo? Le ultime da Sky Sport Napoli-Chelsea 2-3: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Leao recupera per il Napoli, possibile anche una maglia da titolare (Sky Sport)Rafa Leao è tornato a disposizione e rappresenta la notizia più importante della giornata in casa Milan in vista della sfida contro il Napoli. Napoli-Cremonese, Sky svela le scelte di Conte: niente ai Fab Four, le ultimeIl Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese con diverse novità di formazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, Hojlund non al top: è a rischio contro la Cremonese?; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dubbio Hojlund con la Cremonese: il danese verso il forfait? – CdS; ? NAPOLI. Ora servono i gol di Hojlund per chiudere l’operazione Champions. Hojlund stringe i denti per la Cremonese: convocato, deciderà lui se giocareHojlund convocato per Napoli-Cremonese ma non è al meglio: deciderà lui se giocare. In caso di forfait pronto Giovane. ilnapolista.it Napoli-Cremonese probabili formazioni Alisson con De Bruyne e Hojlund, Vardy non ce la faNapoli-Cremonese di Serie A 2025-26, 34a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto ... sport.virgilio.it Napoli-Cremonese: chi la vince facebook Napoli-Cremonese, in corso vendita libera: si va verso altro sold out x.com