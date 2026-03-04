Napoli-Torino ci saranno Anguissa e De Bruyne? Le ultime di Sky Sport

Per la partita tra Napoli e Torino, si attendono aggiornamenti su Anguissa e De Bruyne riguardo alla loro presenza in campo. La questione dei rientri dei giocatori del Napoli rimane aperta, considerando gli infortuni che hanno colpito la squadra durante la stagione e le assenze che hanno influenzato le scelte dell’allenatore. La sfida si avvicina e le decisioni finali saranno comunicate nelle prossime ore.

Il tema dei rientri in casa Napoli resta un nodo centrali. Gli infortuni nel corso della stagione sono stati tanti, Antonio Conte ha dovuto rinunciare a diversi giocatori nel corso del tempo risentendone, ovviamente, anche sotto il punto di vista di gestione della rosa. Ad oggi il Napoli spera di poter affrontare il rush finale con la maggiormente degli effettivi a disposizione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sia Anguissa che De Bruyne starebbero dando segnali ampiamente incoraggianti. Per entrambi, insomma, la convocazione sembra ormai prossima, notizia che ovviamente può far esultare l'allenatore.