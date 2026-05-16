Pisa-Napoli buone notizie per Conte | un titolare torna tra i convocati!

Il Napoli ha recuperato un giocatore chiave in vista della partita contro il Pisa, prevista per domani alle 12:00. Dopo un lungo stop, il brasiliano è tornato disponibile e sarà tra i convocati. La rosa del team si presenta praticamente al completo, consentendo all’allenatore di scegliere tra tutte le opzioni a disposizione. La presenza del giocatore rappresenta un’ulteriore possibilità per il tecnico di comporre l’undici titolare prima del match di campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

David Neres torna disponibile per il Napoli: Antonio Conte recupera il brasiliano dopo il lungo stop e affronta Pisa con la rosa praticamente al completo domani alle 12:oo. Neres tra i convocati: il ritorno che cambia le scelte di Conte. Il rientro dell’esterno offensivo rappresenta un’arma tattica significativa per gli azzurri. Conte deve ora valutare se schierarlo dal primo minuto oppure sfruttarne velocità e imprevedibilità a gara in corso contro avversari affaticati. La sua assenza ha pesato nelle ultime settimane, limitando le opzioni offensive sulla fascia. L’unica assenza confermata rimane quella di Romelu Lukaku, rientrato in Belgio con autorizzazione del club per preparazioni non legate a infortuni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Pisa-Napoli, buone notizie per Conte: un titolare torna tra i convocati! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inter-Napoli 2-2: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Napoli, buone notizie per Conte: contro il Bologna tornerà tra i convocatiIl Napoli vuole chiudere al più presto ogni tipo di discorso e contro il Bologna proverà a strappare il pass per la prossima Champions League. Pisa-Napoli, Neres torna tra i convocatiIl Napoli domani alle 12 affronterà il Pisa in campionato, per la penultima giornata, in trasferta. Buone notizie per il #Napoli: Hiljemark perde un difensore per la gara della Cetilar Arena x.com Pisa, recupero importante verso il Napoli: torna ad allenarsi col gruppoBuone notizie per il Pisa in vista della sfida contro il Napoli. Francesco Coppola è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare l’ultima gar ... msn.com Pisa in emergenza contro il Napoli: tra infortunati e squalificati saranno 5 le assenzeLa settimana che porta alla sfida contro il Napoli non si apre con buone notizie per il Pisa. La formazione nerazzurra continua infatti a fare i conti con una situazione complicata sul fronte delle di ... tuttomercatoweb.com Con 5 partite rimaste in Serie A, l'Inter ha una migliore differenza reti (+49) rispetto a quella di Milan e Napoli per gol segnati (48) reddit