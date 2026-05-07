Il Napoli si prepara a affrontare il Bologna con buone notizie per l’allenatore, che potrà contare sul ritorno di Conte tra i convocati. La squadra punta a conquistare i tre punti per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La partita rappresenta un passo importante per il club, che desidera terminare al più presto le questioni legate alla zona europea.

Il Napoli vuole chiudere al più presto ogni tipo di discorso e contro il Bologna proverà a strappare il pass per la prossima Champions League. Agli azzurri mancano infatti solamente tre punti per raggiungere questo traguardo e una vittoria contro i rossoblù permetterebbe di archiviare questo aspetto con due giornate d’anticipo. Dall’infermeria arrivano buone notizie per Antonio Conte in vista della sfida di lunedì: Antonio Vergara pronto a tornare tra i convocati dopo il lungo stop. Verso Napoli-Bologna, Vergara ha recuperato e viaggia verso la convocazione. Ai box dal match contro il Torino di inizio marzo a causa di una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro, Antonio Vergara è pronto a riabbracciare lo Stadio Maradona.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie per Conte: contro il Bologna tornerà tra i convocati

Antonio Conte dopo Bologna-Napoli 2-0

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