Pignoli si dimette da assessore dopo l' avviso di garanzia | Sono innocente e chiarirò tutto

Massimiliano Pignoli ha rassegnato le dimissioni da assessore comunale in seguito all’avviso di garanzia ricevuto nei giorni scorsi per corruzione elettorale. L’ex assessore ha dichiarato di essere innocente e di voler chiarire la situazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e arriva dopo che sono emerse le accuse legate a pratiche illecite durante le elezioni. La vicenda coinvolge direttamente l’amministrazione comunale e le procedure giudiziarie in corso.

Massimiliano Pignoli ha deciso di rassegnare le dimissioni da assessore comunale dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione elettorale. La polizia giudiziaria aveva perquisito sia il suo ufficio in municipio che la casa.Al termine sono stati posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

L'assessore Pignoli di dimette da assessore dopo l'avviso di garanzia: "Sono innocente e chiarirò tutto"Massimiliano Pignoli ha deciso di rassegnare le dimissioni da assessore comunale dopo che nei giorni scorsi ha ricevuto un avviso di garanzia per...

Leggi anche: Rocchi si dice sorpreso dall’avviso di garanzia: “Sono estraneo ai fatti”. Ma il suo progetto di riforma è congelato

PIGNOLI SI DIMETTE DA ASSESSORE DOPO L’AVVISO DI GARANZIA: SONO INNOCENTE E CHIARIRÒ TUTTOMassimiliano Pignoli ha rassegnato le dimissioni da assessore comunale dopo aver ricevuto nei giorni scorsi un avviso di garanzia nell’ambito di un’inchiesta per presunta corruzione elettorale. La pol ... certastampa.it

L'assessore Pignoli di dimette da assessore dopo l'avviso di garanzia: Sono innocente e chiarirò tuttoMassimiliano Pignoli ha consegnato al sindaco di Pescara, Carlo Masci, la lettera con la quale ha rassegnato le dimissioni ... ilpescara.it