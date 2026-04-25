Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha dichiarato di essere sorpreso dall’avviso di garanzia ricevuto, affermando di essere estraneo ai fatti contestati. L’indagine riguarda un presunto concorso in frode sportiva. Nel frattempo, il suo progetto di riforma rimane congelato e lui intende chiarire la propria posizione attraverso le vie legali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato le accuse specifiche nei suoi confronti.

Gianluca Rocchi è sorpreso. Non si aspettava l’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Scrive il Corriere della Sera che il designatore degli arbitri di Serie A e B resta sereno e intende difendersi per smontare ogni accusa. Fa sapere di essere estraneo ai fatti, come l’indagine a livello sportivo avrebbe già dimostrato. In attesa degli sviluppi, una cosa è certa: il caos arbitrale di questa stagione maledetta non si ferma. Rocchi è lo stesso uomo che, secondo l’inchiesta della Procura di Milano, avrebbe bussato al vetro della sala Var di Lissone durante Udinese-Parma per condizionare la decisione sul rigore. Lo stesso su cui pende l’indagine per le pressioni su Var e Avar che coinvolge anche il caso Bastoni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi si dice sorpreso dall’avviso di garanzia: “Sono estraneo ai fatti”. Ma il suo progetto di riforma è congelato

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