Pietro Laterza | Gestisco il Chievo come l’Al-Ittifaq di Dubai Douglas Costa è qui grazie a Balotelli

Il presidente del Chievo Verona ha parlato del suo modo di gestire la società, confrontando l’esperienza nel club italiano con quella di un team degli Emirati Arabi, e ha spiegato che l’arrivo di Douglas Costa è stato possibile grazie a Balotelli. Durante un’intervista, ha anche condiviso dettagli sul progetto del club, che prevede la partecipazione ai playoff, lo sviluppo dei giovani e investimenti all’estero. La sua narrazione include riferimenti alle strategie adottate per mantenere attiva la squadra e costruire il futuro.

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