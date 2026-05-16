Pietro Laterza | Gestisco il Chievo come l’Al-Ittifaq di Dubai Douglas Costa è qui grazie a Balotelli
Il presidente del Chievo Verona ha parlato del suo modo di gestire la società, confrontando l’esperienza nel club italiano con quella di un team degli Emirati Arabi, e ha spiegato che l’arrivo di Douglas Costa è stato possibile grazie a Balotelli. Durante un’intervista, ha anche condiviso dettagli sul progetto del club, che prevede la partecipazione ai playoff, lo sviluppo dei giovani e investimenti all’estero. La sua narrazione include riferimenti alle strategie adottate per mantenere attiva la squadra e costruire il futuro.
Il presidente del Chievo Verona, Pietro Laterza, racconta a Fanpage.it il progetto gialloblù tra playoff, giovani e investimenti negli Emirati Arabi. Dagli acquisti di Balotelli e Douglas Costa alla rinascita del club clivense: “Vogliamo costruire una società solida e ambiziosa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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