Douglas Costa come sta andando la stagione dell’ex Juve con il Chievo? L’analisi delle prestazioni del brasiliano
La stagione di Douglas Costa con il Chievo sta proseguendo con buoni risultati, anche se le sue prestazioni non hanno ancora raggiunto completamente le aspettative in termini di gol e assist. L’ex giocatore della Juventus ha mostrato continuità nel suo rendimento, contribuendo in diverse fasi delle partite, ma ancora non è riuscito a imprimere un’accelerazione decisiva alla squadra. I numeri finora registrati indicano un andamento stabile, con alcune prestazioni che si sono distinte per intensità e impegno.
di Francesco Spagnolo Douglas Costa, la stagione con il Chievo sta andando bene anche se dal punto di vista realizzativo ci si aspettava qualcosa di più. Le ultime. Il calcio è fatto di momenti, di scintille e di campioni capaci di spostare gli equilibri anche quando le statistiche non raccontano tutta la verità. Douglas Costa rappresenta esattamente questo per il Chievo: un innesto di pura adrenalina che ha cambiato il volto della squadra. Fin dal suo arrivo a Verona, l’esterno brasiliano ha portato con sé un bagaglio di esperienza internazionale e una qualità tecnica fuori categoria per la dimensione attuale dei clivensi. Douglas Costa sta trascinando i clivensi grazie a una leadership silenziosa, fatta di giocate illuminanti e di una capacità unica di saltare l’uomo, creando costantemente superiorità numerica in ogni zona del campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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?? Con il termine di questa stagione di Serie D, è ora di vedere qual è stato l’impatto di uno dei trasferimenti più clamorosi della storia della Serie D. Come è andata la stagione di Douglas Costa al Chievo? ? La squadra gialloblù ha chiuso la stagione al ter facebook
?????????? ?? ?????? La sblocca con classe Douglas Costa dalla distanza e la confeziona Costantino per una semifinale thriller conquistata da gladiatori?? #ForzaChievo #ChievoVerona #CuoreeGrinta x.com
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