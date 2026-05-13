La stagione di Douglas Costa con il Chievo sta proseguendo con buoni risultati, anche se le sue prestazioni non hanno ancora raggiunto completamente le aspettative in termini di gol e assist. L’ex giocatore della Juventus ha mostrato continuità nel suo rendimento, contribuendo in diverse fasi delle partite, ma ancora non è riuscito a imprimere un’accelerazione decisiva alla squadra. I numeri finora registrati indicano un andamento stabile, con alcune prestazioni che si sono distinte per intensità e impegno.

di Francesco Spagnolo Douglas Costa, la stagione con il Chievo sta andando bene anche se dal punto di vista realizzativo ci si aspettava qualcosa di più. Le ultime. Il calcio è fatto di momenti, di scintille e di campioni capaci di spostare gli equilibri anche quando le statistiche non raccontano tutta la verità. Douglas Costa rappresenta esattamente questo per il Chievo: un innesto di pura adrenalina che ha cambiato il volto della squadra. Fin dal suo arrivo a Verona, l’esterno brasiliano ha portato con sé un bagaglio di esperienza internazionale e una qualità tecnica fuori categoria per la dimensione attuale dei clivensi. Douglas Costa sta trascinando i clivensi grazie a una leadership silenziosa, fatta di giocate illuminanti e di una capacità unica di saltare l’uomo, creando costantemente superiorità numerica in ogni zona del campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Douglas Costa, come sta andando la stagione dell’ex Juve con il Chievo? L’analisi delle prestazioni del brasiliano

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