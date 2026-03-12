Il Partito Democratico della provincia di Avellino si prepara a tenere il proprio congresso lunedì 16 marzo alle ore 16. Per la prima volta, alla riunione parteciperà anche Piero De Luca, rappresentante di Alaia. La convocazione si svolgerà nella sede provinciale del partito e coinvolgerà i membri locali per discutere delle prossime iniziative politiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico della provincia di Avellino terrà lunedì 16 marzo alle ore 16.30, presso il Viva Hotel di Avellino, l’Assemblea Provinciale della Federazione irpina. All’appuntamento prenderà parte l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione del Segretario Provinciale e degli organismi dirigenti della federazione provinciale. In campo per la segreteria provinciale la candidatura di Marco Santo Alaia. L’Assemblea Provinciale rappresenta l’ approdo del percorso congressuale che nelle scorse settimane ha coinvolto tutti i circoli del Partito Democratico presenti sul territorio della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pd ( finalmente) al congresso: per Alaia arriva Piero De Luca

