Piergiorgio Odifreddi ne combina un'altra. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il matematico arriva a dire che Taiwan non ha diritto di esistere perché fascista. Tutto vero. In collegamento con il programma di David Parenzo, Odifreddi spiega: "Erano i fascisti, praticamente che sono scappati dopo una guerra civile e hanno fatto un’enclave per resistere. E continuano a essere lì da ottant’anni. È veramente una situazione anacronistica, non ha nessun senso". E ancora, proprio sulla nazione insulare che la Cina rivendica: "Certo a noi serve perché ormai è diventato un hub tecnologico soprattutto per le questioni informatiche, no? Però questo non è un motivo per permettergli di esistere". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Piergiorgio Odifreddi, parole sconvolgenti: "Taiwan come Salò, non ha diritto di esistere" perché fascista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Odifreddi all’ultima follia: “Taiwan come Salò”. Su La 7 dice che non ha diritto di esistere perché fascista (video)

Odifreddi: “Taiwan è come Salò”. L’ultima tentazione comunista del NovecentoRoma, 16 mag – La battuta di Piergiorgio Odifreddi su Taiwan come “Salò cinese” è storicamente grottesca, ma politicamente rivelatrice.

Sassari, al teatro Verdi arriva Piergiorgio OdifreddiÈ una celebrità del mondo accademico, docente di Logica all'Università di Torino, autore di best-seller, saggista, divulgatore raffinato e imprevedibile, volto mediatico e affabulatore d’eccezione. In ... unionesarda.it

Sassari, Piergiorgio Odifreddi il 26 maggio al Teatro VerdiÈ una celebrità del mondo accademico, docente di Logica all'Università di Torino, autore di best-seller, saggista, divulgatore raffinato e imprevedibile, volto mediatico e affabulatore d’eccezione. In ... mediterranews.org