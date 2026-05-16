Piergiorgio Odifreddi parole sconvolgenti | Taiwan come Salò non ha diritto di esistere perché fascista

Da liberoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piergiorgio Odifreddi ne combina un'altra. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, il matematico arriva a dire che Taiwan non ha diritto di esistere perché fascista. Tutto vero. In collegamento con il programma di David Parenzo, Odifreddi spiega: "Erano i fascisti, praticamente che sono scappati dopo una guerra civile e hanno fatto un’enclave per resistere. E continuano a essere lì da ottant’anni. È veramente una situazione anacronistica, non ha nessun senso". E ancora, proprio sulla nazione insulare che la Cina rivendica: "Certo a noi serve perché ormai è diventato un hub tecnologico soprattutto per le questioni informatiche, no? Però questo non è un motivo per permettergli di esistere". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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