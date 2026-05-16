Odifreddi | Taiwan è come Salò L’ultima tentazione comunista del Novecento

Da ilprimatonazionale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un noto matematico e divulgatore ha commentato la situazione politica tra Taiwan e la Cina definendo l’isola come una “Salò cinese”. La sua affermazione, fatta durante un intervento pubblico, ha suscitato reazioni e commenti tra chi segue le tensioni nell’area. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla questione diplomatica e militare tra i due territori, che coinvolge anche altri paesi e organismi internazionali. La frase ha attirato l’attenzione per il suo tono provocatorio e per il richiamo storico fatto dall’autore.

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Roma, 16 mag – La battuta di Piergiorgio Odifreddi su Taiwan come “Salò cinese” è storicamente grottesca, ma politicamente rivelatrice. Non perché Taiwan sia davvero l’equivalente asiatico della Repubblica sociale italiana, né perché Chiang Kai-shek possa essere liquidato come un Mussolini con gli occhi a mandorla. Il paragone è molto forzato, però mostra uno schema mentale che la sinistra ha conservato molto meglio di tanti presunti “realisti”: la capacità di riconoscere le genealogie politiche, i nemici storici, le linee di frattura irrisolte del Novecento. Taiwan è come Salò. Per Odifreddi, da comunista rimasto comunista, Taiwan non è semplicemente una democrazia asiatica, un avamposto dei semiconduttori o un alleato americano nel Pacifico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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