Nucleare in Italia | piano Pichetto via libera entro il 2026

Durante un incontro dedicato alla transizione energetica, è stato annunciato che il governo prevede di approvare il piano Pichetto per il nucleare in Italia entro il 2026. L’obiettivo è di avviare lo sviluppo di centrali nucleari nel paese, con tempi e modalità ancora da definire. La discussione si è concentrata sulle tappe di avvio e sulle procedure burocratiche necessarie per realizzare il progetto.

Durante un recente incontro dedicato alla transizione energetica e al settore nucleare, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha tracciato la tabella di marcia per il ritorno del nucleare in Italia, fissando la chiusura del percorso legislativo entro l’estate 2026 e l’arrivo dei decreti attuativi entro la fine dello stesso anno. Il piano mira a costruire le fondamenta giuridiche necessarie per la futura produzione nazionale, senza puntare immediatamente all’acquisto di Small Modular Reactor durante l’attuale legislatura Meloni. Il provvedimento è attualmente al vaglio della Camera, dove i parlamentari si trovano a gestire circa 500 emendamenti depositati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nucleare in Italia: piano Pichetto, via libera entro il 2026 NUCLEARE in Italia con Gianluca Artizzu Nucleare in Italia, il ministro Pichetto: "Il ddl sarà approvato entro luglio""Conto che il ddl sul nucleare possa essere approvato da entrambi i rami del Parlamento entro il mese di luglio. Energia, il piano di Pichetto Fratin: torna il nucleare a MilanoLunedì 20 aprile, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospiterà un vertice strategico sulla sicurezza energetica europea, con il coinvolgimento...