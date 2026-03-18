A Monte Compatri, un uomo di 32 anni, cittadino maliano e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver aggredito il personale di sicurezza e successivamente i Carabinieri intervenuti. L’arresto è stato convalidato dalle autorità competenti. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio che ha coinvolto più figure delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Per l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Colonna era scattato su disposizione della Centrale Operativa a seguito di una segnalazione di aggressione presso la fermata della Metro C “Pantano”. La dinamica dei fatti è stata interamente confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente nell’area, acquisite dai Carabinieri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestato

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