Nasce Largo Gian Franco Barulli | un luogo di memoria e gratitudine per il fondatore del CALCIT

Da lortica.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, l’area davanti all’ingresso del Centro oncologico in via Maestrini 21 porta il nome di Largo Gian Franco Barulli. La denominazione rende omaggio al fondatore e primo presidente del CALCIT, una figura nota per il suo impegno nel campo della solidarietà e dell’assistenza civica. La cerimonia di intitolazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato per celebrare la memoria di Barulli in un luogo simbolico.

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