Nasce Largo Gian Franco Barulli | un luogo di memoria e gratitudine per il fondatore del CALCIT

Da oggi, l’area davanti all’ingresso del Centro oncologico in via Maestrini 21 porta il nome di Largo Gian Franco Barulli. La denominazione rende omaggio al fondatore e primo presidente del CALCIT, una figura nota per il suo impegno nel campo della solidarietà e dell’assistenza civica. La cerimonia di intitolazione ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno partecipato per celebrare la memoria di Barulli in un luogo simbolico.

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