Piazza Trento e Trieste la novità Via al restyling in ottica Città 30 Bici e pedoni avranno più spazio

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Trento e Trieste, inseriti nel progetto Città 30. La fase di intervento prevede un restyling volto a aumentare gli spazi dedicati a biciclette e pedoni. La ristrutturazione coinvolge l’area centrale e le strade adiacenti, con l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile e la fruibilità dello spazio pubblico. I lavori si protrarranno nei prossimi mesi, coinvolgendo diverse fasi di intervento.

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Prendono il via lunedì, 18 maggio, i lavori di riqualificazione di piazza Trento e Trieste (foto piccola), nell’ambito del progetto Città 30. L’intervento, nel tratto tra via Alberti e via Mazzini, ha l’obiettivo infatti di "migliorare la sicurezza e l’ accessibilità dell’area e la continuità dei relativi percorsi ciclabili e pedonali", spiega il Comune, completando così l’asse tra via Murri e via Massarenti. Per limitare i disagi, si precisa da Palazzo D’Accursio, il cantiere sarà organizzato per fasi in modo da garantire la continuità della sosta, compatibilmente con lo svolgimento delle lavorazioni, e avrà una durata di circa tre mesi. A fine lavori il numero dei posti auto rimarrà invariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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