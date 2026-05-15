Piazza Marini sta per essere interessata da un progetto di sperimentazione che coinvolge la mobilità e gli spazi pubblici. L’intervento prevede un aumento dell’area dedicata ai pedoni senza eliminare subito i posti auto esistenti, e mira a migliorare la sicurezza dell’area tra la piazza e le vie limitrofe. La fase di prova non comporta modifiche definitive, ma si concentra su un periodo di test per valutare possibili sviluppi futuri. La modifica riguarda principalmente la configurazione degli spazi e la gestione del traffico.

Piazza Marini si prepara a cambiare volto. Non con una chiusura immediata né con la cancellazione dei posti auto, ma con una sperimentazione per rendere più sicura l’area tra la piazza, via Andrea Costa e via Daniele Felici. La Giunta ha approvato il Dip, il Documento unico di progettazione: l’atto di indirizzo che affida ad Anthea il compito di rivedere traffico, sosta e percorsi ciclopedonali. Il senso dell’intervento è semplice: alleggerire il traffico di passaggio, favorire pedoni e ciclisti, ampliare i marciapiedi e rendere più chiari gli accessi al parcheggio. I posti auto non saranno ridotti: gli stalli saranno ridisegnati e, secondo il progetto, diventeranno due in più rispetto a oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Marini cambia volto: "Più spazio per i pedoni e aumentano i posti auto"

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