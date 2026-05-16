In piazza della Repubblica si sono verificati nuovamente problemi legati alla sosta selvaggia delle auto, che hanno causato ingorghi e disagi alla circolazione. Durante la giornata si sono registrate proteste da parte dei cittadini e del personale di servizio. Nel pomeriggio, una scolaresca arrivata con il traghetto ha contribuito ad aumentare la confusione nella piazza, dove il traffico si è intensificato prima di cena. La situazione si ripete in più occasioni, creando disagio tra residenti e visitatori.

Scolaresca sbarca dal traghetto arrivato in porto prima di cena e in piazza della Repubblica scoppia il caos. È successo giovedì poco prima delle 20, quando i familiari di una sessantina di ragazzi rientrati dalla Grecia hanno pensato bene di attendere i rispettivi figli parcheggiando le auto in ogni angolo della piazza, finendo con l’intasarla. Al resto hanno pensato i due cantieri inspiegabilmente avviati, e ancora non conclusi, da parte della ditta che si sta occupando della futura piazza Corelli. Nonostante il gran caos, per mezz’ora non si è visto un solo rappresentante delle forze dell’ordine che potesse fare in modo di risolvere l’assembramento di veicoli, tra code, clacson suonati a ripetizione, insulti e liti tra automobilisti in mezzo alla strada in mezzo ai baci e abbracci delle famiglie ricongiunte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica. Auto in sosta selvaggia: code, caos e proteste. Altre giornate di passione

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