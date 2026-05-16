Piazza della Repubblica Auto in sosta selvaggia | code caos e proteste Altre giornate di passione

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza della Repubblica si sono verificati nuovamente problemi legati alla sosta selvaggia delle auto, che hanno causato ingorghi e disagi alla circolazione. Durante la giornata si sono registrate proteste da parte dei cittadini e del personale di servizio. Nel pomeriggio, una scolaresca arrivata con il traghetto ha contribuito ad aumentare la confusione nella piazza, dove il traffico si è intensificato prima di cena. La situazione si ripete in più occasioni, creando disagio tra residenti e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scolaresca sbarca dal traghetto arrivato in porto prima di cena e in piazza della Repubblica scoppia il caos. È successo giovedì poco prima delle 20, quando i familiari di una sessantina di ragazzi rientrati dalla Grecia hanno pensato bene di attendere i rispettivi figli parcheggiando le auto in ogni angolo della piazza, finendo con l’intasarla. Al resto hanno pensato i due cantieri inspiegabilmente avviati, e ancora non conclusi, da parte della ditta che si sta occupando della futura piazza Corelli. Nonostante il gran caos, per mezz’ora non si è visto un solo rappresentante delle forze dell’ordine che potesse fare in modo di risolvere l’assembramento di veicoli, tra code, clacson suonati a ripetizione, insulti e liti tra automobilisti in mezzo alla strada in mezzo ai baci e abbracci delle famiglie ricongiunte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

piazza della repubblica auto in sosta selvaggia code caos e proteste altre giornate di passione
© Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica. Auto in sosta selvaggia: code, caos e proteste. Altre giornate di passione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: “Problema di pubblica sicurezza”Pavia, 8 aprile 2026 – Presidio di protesta questa mattina al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo organizzato da UilFp, Uil pensionati e...

Nuovi parcheggi per moto Piazza Vittoria, è già sosta selvaggia: auto italiane e ticinesi ignorano la segnaleticaDopo il rifacimento degli stalli tra via Milano e via Giulini, diversi automobilisti parcheggiano negli spazi riservati alle due ruote La nuova...

piazza della repubblica piazza della repubblica autoPiazza della Repubblica. Auto in sosta selvaggia: code, caos e proteste. Altre giornate di passioneI familiari di una sessantina di ragazzi rientrati dalla Grecia hanno pensato bene di parcheggiare ovunque finendo per intasare tutta la zona circostante. ilrestodelcarlino.it

piazza della repubblica piazza della repubblica autoCatania, cambio fermata autobus Amts in piazza della RepubblicaNovità per coloro che utilizzano gli autobus del trasporto pubblico locale a Catania. L'annuncio di Amts agli utenti. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web