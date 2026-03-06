Nuovi parcheggi per moto Piazza Vittoria è già sosta selvaggia | auto italiane e ticinesi ignorano la segnaletica

A Como, in piazza Vittoria, sono stati recentemente installati nuovi parcheggi per moto, con la segnaletica orizzontale appena tracciata. Tuttavia, si registrano già numerosi casi di auto italiane e ticinesi che ignorano le indicazioni e occupano gli spazi riservati alle moto, creando sosta selvaggia e confusione nell’area.

Dopo il rifacimento degli stalli tra via Milano e via Giulini, diversi automobilisti parcheggiano negli spazi riservati alle due ruote La nuova segnaletica orizzontale è stata appena tracciata, ma già c’è chi la ignora. In piazza Vittoria a Como, dove nei giorni scorsi il Comune ha ridisegnato gli spazi di sosta introducendo numerosi nuovi stalli dedicati alle moto, diverse auto stanno parcheggiando proprio negli spazi riservati alle due ruote. La situazione è visibile soprattutto nell’area tra via Milano e via Giulini, dove il rifacimento della segnaletica ha ridisegnato completamente la disposizione dei parcheggi. L’intervento rientra nella riorganizzazione della sosta in piazza Vittoria, con l’obiettivo di aumentare gli spazi dedicati alle moto in una zona molto frequentata del centro città. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Piazza Volta, nuova segnaletica per i posti moto: vernice fresca già segnataNella giornata di oggi, 7 gennaio 2026, in piazza Volta a Como è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale legata alla riorganizzazione della...

