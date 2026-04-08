Questa mattina, al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo di Pavia, si è svolto un presidio organizzato da rappresentanti della UilFp, dei pensionati e della Uil Confederale. La protesta è stata motivata da problemi legati alla viabilità e alla sosta selvaggia nella zona, che sono stati descritti come una questione di pubblica sicurezza. La presenza degli organizzatori ha attirato l’attenzione dei passanti e ha reso evidente la tensione legata alla gestione del traffico nell’area.

Pavia, 8 aprile 2026 – Presidio di protesta questa mattina al parcheggio Campeggi del policlinico San Matteo organizzato da UilFp, Uil pensionati e Uil Confederale Pavia. La mobilitazione, caratterizzata da una partecipazione determinata, ha voluto denunciare anni di immobilismo e progetti mai realizzati riguardanti la viabilità e la gestione dei parcheggi dell'area ospedaliera. Dal 2017 a oggi, infatti, si sono susseguiti annunci di decisioni definite "risolutive", che sono rimaste solo sulla carta. Il risultato è un parcheggio per dipendenti e visitatori che spesso è tutto occupato costringendo chi arriva in auto ad attendere il proprio turno alle barriere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caos viabilità e sosta selvaggia al San Matteo di Pavia. La Uil scende in piazza: “Problema di pubblica sicurezza”

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