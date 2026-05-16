Una piattaforma nel mare, posizionata di fronte al porto, sta cercando di risolvere i problemi legati alla movida troppo rumorosa e alle attività notturne che disturbano la quiete. La struttura è stata installata per mitigare le conseguenze del sovraffollamento e ridurre i danni ambientali causati dall’afflusso di persone e veicoli nelle aree vicine. La questione dell’insabbiamento e dell’usura della zona portuale rimane al centro delle discussioni tra le autorità e gli operatori locali, che cercano soluzioni pratiche per migliorare la gestione dell’area.

Pesaro, 16 maggio 2026 – Quella del porto è la storia del cane che si morde la coda. Alle prese, da sempre, con l’insabbiamento. Adesso su questo argomento che ha tenuto banco nelle ultime settimane – ma non solo su quello –, scende in campo il portabandiera della marineria pesarese e nazionale. Marco Cobau, ingegnere e padre di Azzurra, Azzurra II, il Moro di Venezia e di tantissime altre imbarcazioni che hanno segnato il mondo della vela. E anche un consulente, Marco Cobau, chiamato un po’ in tutta Europa. L’attacco è di quelli che fanno presa. “Sapete perché il porto di Cesenatico è l’unico che non si insabbia in tutto l’Adriatico? Perché lo fece Leonardo Da Vinci che non era notoriamente un cretino”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piattaforma nel mare: “Così eliminiamo i problemi legati alla movida fracassona”

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BRATARA NAS POEO VRIJEATI SA MERAJE

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