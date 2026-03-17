Referendum giustizia come risolvere i problemi legati alla tessera elettorale

Il referendum sulla giustizia ha portato al centro dell'attenzione il tema della tessera elettorale, documento indispensabile per esercitare il diritto di voto sia alle consultazioni nazionali che comunali. Per garantire la partecipazione, è fondamentale che cittadini e uffici elettorali gestiscano correttamente il rilascio e l’aggiornamento del documento, evitando disguidi o ritardi che possano impedire di votare.

La tessera elettorale è il documento necessario per poter partecipare a qualsiasi votazione, nazionale o comunale. Anche per questo referendum, quindi, servirà portarla al seggio. Ma come deve comportarsi chi – per un motivo o per un altro – non ce l’ha? Cosa fare se ho perso la tessera elettorale. Nel caso di smarrimento o furto della propria tessera elettorale, è necessario chiederne un duplicato, presentando domanda presso l’ufficio elettorale del Comune, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. Nel caso di deterioramento, per poterne ottenere una nuova copia fisica, dovrà essere riconsegnata quella deteriorata in possesso. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Referendum, le info sulla tessera elettoralePer poter votare, l'elettore deve essere identificato attraverso la carta d'identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da... Leggi anche: Perugia: tessera elettorale, orari straordinari per il referendum REFERENDUM GIUSTIZIA: cos'è e cosa si vota #shorts Tutto quello che riguarda Referendum giustizia Temi più discussi: La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi; Referendum: votare NO per difendere la giustizia; Referendum giustizia 2026: guida pratica al voto per il 22 e 23 marzo; Pombeni, perché voto Sì al Referendum sulla Giustizia. Referendum Giustizia 2026, come si vota: tutto quello che c'è da sapereIl 22 e il 23 marzo 2026 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum promosso dal governo. Si tratta di una consultazione confermativa, priva di quorum: votare SÌ sign ... tg24.sky.it Lo speciale sul referendum giustiziaIn vista del referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, tra i promotori della riforma e sostenitore del SÌ, ed Enrico Grosso, avvocato, pro ... tg24.sky.it Referendum sulla giustizia: si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo. Cosa si decide. - facebook.com facebook Referendum giustizia, l’ultima bufala di Meloni: “I costi dell’Alta Corte verranno coperti dai risparmi per errori giudiziari”. @pipitone87 x.com