La moglie e la figlia di Fabio Ferrari sono state coinvolte in vicende legate a problemi di tossicodipendenza. Ferrari, attore noto per “I ragazzi della 3ª C”, ha un passato segnato da difficoltà legate a questa problematica. È figlio di due attori famosi, Paolo Ferrari e Marina Bonfigli, entrambi noti nel panorama teatrale e televisivo italiano.

Fabio Ferrari, noto attore italiano famoso per “I ragazzi della 3ª C”, è figlio d’arte. I suoi genitori sono il celebre attore Paolo Ferrari e l’attrice Marina Bonfigli. È il primogenito di tre fratelli ed è cresciuto in un ambiente familiare profondamente legato al mondo dello spettacolo Fabio Ferrari è felicemente sposato dal 1995 con la moglie di cui non si conosce davvero nulla. Un amore suggellato anche dalla nascita di un figlia di nome Maria Vitta Ferrari nata nel 1996. Oggi Maria Vitta ha 24 anni e proprio come il nonno, Paolo Ferrari, e il padre ha deciso di dedicarsi al mondo della recitazione. A raccontarlo è stata proprio la figlia durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera a cui ha rivelato: “sapevo da sempre cosa volevo fare”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono la moglie e la figlia di Fabio Ferrari e il passato difficile con problemi legati alla tossicodipendenza

Chi sono l’ex moglie e la moglie di Chuck Norris (e chi sono i figli, una figlia nata da un tradimento)Chuck Norris è sposato dal 1998 con la modella e attrice Gena O’Kelley, la coppia ha due figli gemelli.

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