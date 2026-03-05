Montemesola la soddisfazione di Punzi | La Corte dei conti certifica la fine del piano di riequilibrio

La Corte dei conti ha ufficialmente certificato la fine del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Montemesola. La notizia viene commentata da un rappresentante locale che esprime soddisfazione per questa conclusione. La decisione della corte diventa ora un punto di riferimento nel dibattito politico in vista delle prossime scadenze amministrative.

"Nel 2014 Montemesola si trovava davanti a una scelta molto chiara: lasciare che il Comune finisse nel dissesto oppure affrontare con responsabilità la situazione e mettere in sicurezza i conti. Noi scegliemmo la strada più difficile, quella del risanamento. Avevamo preso un impegno con i nostri elettori e con l'intera comunità: mettere ordine e ridare dignità alla nostra comunità". "Oggi la Corte dei conti certifica che quel percorso è stato completato. È la dimostrazione che la scelta fatta allora era quella giusta". 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

