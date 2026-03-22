Domenica mattina a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma, un’esplosione causata da una fuga di gas ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani e il danneggiamento di molti edifici adiacenti. Il bilancio è di due feriti, moglie e marito rispettivamente di 84 e 86 anni, trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio, dove sono ricoverati non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto dalle macerie i due anziani coniugi e hanno proseguito le ricerche fino a poter escludere la presenza di altre persone coinvolte. Intervenuta sul posto anche la Polizia locale di Roma Capitale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’intera area per consentire le operazioni di soccorso, in attesa che i Vigili del fuoco stabiliscano quante palazzine saranno dichiarate inagibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, le immagini della palazzina crollata a Piana del Sole a causa di una fuga di gas

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Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. x.com