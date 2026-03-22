L’esplosione di una bombola di gpl ha fatto crollare una palazzina a Roma, a Ponte Galeria. Coinvolte tre villette, distrutte tutte le pareti delle strutture, i detriti hanno danneggiato delle auto in sosta. Al momento si registrano due feriti gravi e una settantina di persone in strada. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco per individuare eventuali altre persone sotto le macerie. Le immagini girate dal drone I b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi rinunci a curarsi? La rabbia popolare aumenterà Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Piana del Sole, le immagini della villetta distrutta riprese dal drone

Articoli correlati

Sannazaro, cosa rimane del teatro: le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuocoImpressionanti le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco di ciò che resta del teatro Sannazaro: uno scheletro circolare.

Roma, esplosione a Piana del Sole, crollano le palazzine: marito e moglie in gravi condizioniRoma, 22 marzo 2026 – Un’esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma.

Aggiornamenti e notizie su Esplosione a Piana del Sole le immagini...

Temi più discussi: Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte tre villette, 2 feriti gravi; Dopo la rapina a El Aynaoui della Roma trovate tracce di dna sulle maniglie di casa, caccia ai sei banditi; Crv, confermato lo stato di agitazione; Giornata Fai sulle mura medicee.

Esplosione a Piana del Sole, la testimonianza di un residente: Abbiamo sentito un tuono e un detrito è volato dentro la cucinaCristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas ... dire.it

Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmattino.it

Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. x.com

Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. facebook