Piaggio Aerospace | nuova autonomia formativa per il P180 Avanti

Piaggio Aerospace, azienda ligure specializzata nel settore aeronautico, ha ricevuto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile l’autorizzazione a istituire una nuova autonomia formativa dedicata al modello P.180 Avanti. La decisione consente all’azienda di gestire direttamente la formazione tecnica e professionale dei propri operatori, senza più affidarsi esclusivamente a enti esterni. L’obiettivo è migliorare i processi di addestramento e aggiornamento del personale, garantendo maggior controllo sulle procedure di sicurezza e manutenzione.

La ligure Piaggio Aerospace ha ottenuto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile il via libera ufficiale per la certificazione EASA Part-147 di Categoria C, un passo decisivo che permette alla società, oggi sotto la gestione del gruppo turco Baykar, di gestire autonomamente la formazione specialistica per la manutenzione del velivolo executive P.180 Avanti. Questo nuovo asset formativo consentirà all’organizzazione dedicata alla manutenzione dell’azienda di istruire i tecnici che dovranno occuparsi della certificazione del rientro in servizio degli aeromobili dopo interventi di manutenzione di base estesi. L’evoluzione della competenza tecnica nel settore aeronautico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piaggio Aerospace: nuova autonomia formativa per il P.180 Avanti Notizie correlate Tapo TC82: 180 giorni di autonomia e visione notturna a coloriLa disponibilità immediata sul mercato britannico della telecamera Tapo TC82 segna un punto di svolta per la sicurezza domestica senza costi... Leggi anche: Il Partito democratico ha una nuova sede a Milano: inaugurato uno spazio da 180 mq Approfondimenti e contenuti Piaggio Aero, Giovanni Tomassini è il nuovo amministratore delegatoIl consiglio di amministrazione di Baykar Piaggio Aerospace Spa, la nuova società cui sono stati conferiti i complessi aziendali di Piaggio Aero e Piaggio Aviation in amministrazione straordinaria, ... genova.repubblica.it Piaggio Aerospace diventa turca: c’è il via libera alla Baykar, società dei droniLo fa sapere il Mimit in una nota. Si avvia così a una positiva soluzione una vertenza iniziata nel dicembre 2018, quando Piaggio Aerospace era stata ammessa alla procedura di amministrazione ... genova.repubblica.it