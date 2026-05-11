Palazzo Mancini si tinge di blu anche Cattolica ha celebrato la Festa dell’Europa

Sabato 9 maggio, Palazzo Mancini è stato illuminato di blu per celebrare la Festa dell’Europa e il 73° anniversario della Dichiarazione Schuman, presentata nel 1950. Nella stessa giornata, anche un’altra istituzione ha partecipato alla commemorazione con una cerimonia dedicata. La giornata ha visto diverse iniziative pubbliche e manifestazioni, in ricordo dell’importanza storica di quell’evento che ha portato alla creazione dell’Unione europea.

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