Festa per 269 neo laureati dell' Università Cattolica
Si avvicina la cerimonia di laurea per 269 studenti dell’ultimo anno dell’università cattolica nel campus di Piacenza. L’evento, denominato Graduation Ceremony 2026, si terrà presto e vedrà la partecipazione degli studenti che hanno concluso il percorso di studi. La celebrazione è stata organizzata presso il campus e coinvolgerà gli iscritti all’anno accademico in corso. La data e i dettagli relativi alla cerimonia sono stati comunicati dall’ateneo.
Tutto pronto per la Graduation Cerimony 2026 dei laureati dell’ultimo anno del campus piacentino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 15.30, quando i 269 laureati (triennali e magistrali; 31 i piacentini) saranno accolti in pieno centro città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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