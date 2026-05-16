Peter Thiel sta investendo 140 milioni di dollari per alimentare l'IA con le onde del mare

Un imprenditore noto per il suo ruolo nel settore tecnologico ha annunciato un investimento di oltre 140 milioni di dollari in una startup specializzata in soluzioni galleggianti in mare aperto. L'obiettivo è sviluppare piattaforme che sfruttano le onde dell'oceano per alimentare i server dedicati all'intelligenza artificiale. La startup costruisce strutture posizionate nelle acque profonde, con l'intento di utilizzare l'energia marina come fonte di alimentazione per i sistemi di elaborazione dati.

Il fondatore di Palantir sta investendo oltre 140 milioni di dollari in una startup che costruisce piattaforme galleggianti nel mezzo dell'oceano per alimentare i server dell'IA grazie alle onde del mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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