I nuovi investimenti di Peter Thiel | due miliardi di dollari sui collari per mucche gestiti dall'IA

Il multimiliardario Peter Thiel, ha puntato 2 miliardi di dollari su una startup neozelandese che gestisce le mandrie con l'IA. Una tecnologia che promette una rivoluzione nel settore e ingenti guadagni. Per qualcuno, però, la mossa nasconderebbe fini ben più oscuri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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