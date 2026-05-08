AI e onde del mare | Thiel investe 140 milioni in data center offshore

Un imprenditore ha annunciato un investimento di 140 milioni di dollari in un data center offshore alimentato dall’energia delle onde del mare. La struttura sarà situata in una zona con onde di forte intensità e si prevede che i costi energetici possano arrivare a circa 0,02 dollari al kilowattora. Restano aperte le domande sulla resistenza dei server alle condizioni marine, come corrosione e tempeste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come faranno i server a resistere alla corrosione e alle tempeste?. Perché l'energia delle onde potrebbe costare solo 0,02 dollari al kWh?. Come faranno i dati a viaggiare senza cavi sottomarini?. Quali rischi tecnici potrebbero far fallire il progetto di Panthalassa?.? In Breve CEO Garth Sheldon-Coulson punta a costi energetici di 0,02 dollari per kWh.. Prototipo Ocean-3 trasmette dati via satelliti in orbita bassa senza cavi sottomarini.. Nuovo stabilimento produttivo in costruzione vicino a Portland per test pilota quest'anno.. Operatività commerciale prevista nel 2027 dopo superamento test di resistenza meccanica.. Peter Thiel investe 140 milioni di dollari nella startup Panthalassa per alimentare data center offshore tramite l’energia delle onde oceaniche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI e onde del mare: Thiel investe 140 milioni in data center offshore Notizie correlate Le piattaforme offshore possono alleviare la richiesta energetica dei data center, ma non sostituirlaPeter Thiel ha investito 140 milioni di dollari in una società che vuole far funzionare data center per l’intelligenza artificiale in mare aperto,... IA blocca le case: 140 data center in codaLa corsa all’energia per alimentare l’intelligenza artificiale sta creando un collo di bottiglia che minaccia direttamente la costruzione di nuove... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Data center alimentati dalle onde del mare, Peter Thiel guida il nuovo finanziamento da 140 milioni; Data center AI alimentati con onde marine: il progetto Panthalassa; Musk vuole costruire i data center nello spazio, Thiel in mezzo al mare; Data center galleggianti, l'investimento da 140 milioni che sfida i limiti energetici. Data center alimentati dalle onde del mare, Peter Thiel guida il nuovo finanziamento da 140 milioniIl numero uno di Palantir guida il nuovo round su Panthalassa valutando la società un miliardo di dollari. Intanto numeri da record per la società che si ... repubblica.it I data center vanno dove c’è l’energia, anche quella delle onde in mezzo all’OceanoData center AI alimentati dall’energia delle onde, ecco il progetto Panthalassa Ci sono tre fonti di energia sul pianeta in grado di generare decine di terawatt di energia: solare, nucleare e oceano ... key4biz.it Ieri all'università della Tuscia un bel dibattito sulla battaglia digitale tra Occidente e autocrazie con il prof @alesterpa, @AndreaVenanzoni e @ldigregorio75 Abbiamo approfondito i temi de "Il momento straussiano" di Peter Thiel, tradotto in italiano da Andrea x.com Esperia. . Dopo le tensioni tra Trump e il Papa, oggi l'incontro con Rubio in Vaticano. La politica estera incide sempre più nella nostra vita quotidiana. Oggi ci occupiamo di uno dei principali finanziatori di Trump: Peter Thiel. La domanda che abbiamo posto all' facebook