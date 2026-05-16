Pet tourism mercato in espansione | in Italia vale 9.5 miliardi

Il settore del turismo con animali domestici in Italia ha raggiunto un valore di circa 9,5 miliardi di euro. Sempre più persone scelgono di viaggiare accompagnate dai propri animali, portandoli con sé in vacanza e usufruendo di strutture e servizi dedicati. Questa tendenza sta contribuendo a far crescere un mercato che coinvolge hotel, ristoranti, attività ricreative e trasporti pensati per i pet. La domanda di soluzioni che permettano di viaggiare con gli animali è in continuo aumento.

In vacanza con gli amici animali: un mercato molto interessante e promettente per il mondo del turismo visto che in Italia i cani e i gatti registrati sono ormai circa 16,5 milioni ovvero 2,3 volte superiori ai figli di età inferiore ai 14 (che quindi vanno ancora in vacanza con i genitori) ma che viene però ancora visto con reticenza dagli operatori e dalle destinazioni. Emerge dalla ricerca di Jfc ‘L’evoluzione sociale e l’incidenza sul turismo dei pets’. Si tratta di una clientela – spiega Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile della ricerca – che, nell’estate 2026, prediligerà le destinazioni montane ed appenniniche nel 35,4% dei casi, e che considera il Trentino Alto Adige la regione più pet friendly, seguita da Emilia Romagna e Toscana. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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