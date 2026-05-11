Meldola torna Favole e amici a 4 zampe | un pomeriggio tra letture e pet therapy

Giovedì 14 maggio, nel parco dell’istituzione ai servizi sociali “Davide Drudi”, si terrà l’evento “Favole e amici a 4 zampe” dalle 16,30 alle 18,30. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Nonno Banter 57 – Giochi di Strada” con la collaborazione del Consorzio Blu – cooperativa sociale e dell’istituzione ai servizi sociali. Durante il pomeriggio saranno proposte letture e sessioni di pet therapy rivolte ai partecipanti.

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