Pet Flower Parade aiM Giardini Montanelli

Domenica si svolge la quarta edizione della Pet Flower Parade ai Giardini Montanelli di Milano. L’evento si tiene dalle 11 del mattino e si protrarrà per tutta la giornata. La manifestazione prevede sfilate di animali addobbati con fiori e decorazioni, oltre a attività per bambini e stand con prodotti artigianali. Partecipano numerosi appassionati e volontari, che portano i loro animali per condividere momenti di festa e creatività nel parco cittadino.

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Quarta edizione della “Pet Flower Parade“ domenica ai Giardini Montanelli di Milano. Dalle 11 alle 18 (ingresso da via Manin o da via Palestro) torna l’evento dedicato a cani (e gatti) di tutte le razze e taglie, con la sfilata e tante attività da vivere insieme ai propri cuccioli, allineamento dei chakra per cani, workshop di pet-cake, toelettatura glamour, giochi, set fotografici, talk con veterinari, pet influencer ed esperti, stand espositivi. La manifestazione è ideata da Only For Pet Lovers con il patrocinio del Comune. Tra gli eventi la Tartufo Experience, per provare l’emozione di una vera ricerca al tartufo seguendo il fiuto del proprio pet, condotta da Stefania Brunettini, educatore cinofilo Acsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pet Flower Parade aiM Giardini . Montanelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flower Parade 2026 Bloemencorso Keukenhof [4k] Sullo stesso argomento “Pet Flower Parade”, una domenica speciale da cani (e gatti) il 17 maggio a MilanoMilano, 11 maggio 2026 – Quarta edizione della "Pet Flower Parade" domenica 17 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Benessere ai Giardini Montanelli: sport e check-up gratuitiIl 16 e il 17 maggio i Giardini Indro Montanelli ospiteranno la quarta edizione di A Corpo , un evento dedicato al benessere fisico e alla salute... Pet Flower Parade 2026: ai Giardini Indro Montanelli torna la festa floreale per cani e gattiAi Giardini Indro Montanelli torna la Pet Flower Parade con la sfilata floreale, tante attività pet e talk gratuiti. globestyles.com Una domenica da cani con la Pet Flower Parade ai Giardini MontanelliUna domenica tra cani e fiori! Giochi, parata, golosità e divertimento per gli amici a quattro zampe. È' tutto pronto per la Pet Flower Parade che ... leggo.it