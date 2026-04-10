Aspromonte | trekking tra leggende e vette sul Sentiero degli Dei

Domenica 12 aprile, l’associazione escursionistica Gente in Aspromonte organizza un’escursione lungo il Sentiero degli Dei. L’appuntamento è alle 09:30 presso la statua di Padre Pio all’ingresso di Samo, e il percorso prevede un attraversamento dei crinali del sentiero, offrendo viste sulle vette dell’Aspromonte. L’evento prevede la partecipazione di appassionati di trekking e di chi desidera scoprire le caratteristiche geografiche e paesaggistiche di questa area.

L’associazione escursionistica Gente in Aspromonte ha programmato per domenica 12 aprile un’escursione che attraverserà i crinali del Sentiero degli Dei, partendo dalle ore 09:30 con un raduno presso la statua di Padre Pio all’ingresso di Samo. Il percorso, che inizierà ufficialmente alle 10:15, si snoderà tra le vette che dominano lo Jonio e le cime più elevate dell’Aspromonte, offrendo una visione completa sulle vallate dell’Aposcipo e del Butramo. Un itinerario tra storia millenaria e biodiversità montana. Il cammino prenderà il via dal Serro del Drago, dove i partecipanti seguiranno l’antica mulattiera che taglia il crinale. Questo sentiero storico, parzialmente interrotto dalla moderna strada carrabile asfaltata, permette di osservare da vicino la morfologia del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aspromonte: trekking tra leggende e vette sul Sentiero degli Dei Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero... La festa degli innamorati tra cene stellate e trekkingOltre 7 italiani su 10, dai 24 anni in su, dichiarano di celebrarla e annoverarla ‘tra le occasioni da ricordare’: la festa di San Valentino non...