Peschiera trovato mummificato | l’affitto pagato dopo la morte

A Peschiera è stato scoperto un corpo mummificato, mentre l'affitto continuava ad essere pagato regolarmente anche dopo la morte. Le autorità stanno indagando su come il pagamento automatico abbia potuto coprire il decesso per un intero anno. Sono in corso ricerche per identificare i familiari del defunto, con ricerche che si estendono tra il Veneto e la Sardegna. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e degli investigatori.

? Domande chiave Come ha fatto l'affitto automatico a nascondere il decesso per un anno?. Chi sono i familiari ricercati tra il Veneto e la Sardegna?. Perché i vicini non si sono accorti della scomparsa dell'inquilino?. Cosa hanno scoperto i carabinieri indagando sui registri anagrafici di Marrubiu?.? In Breve Ex dipendente Ferrovie dello Stato residente a Peschiera dal 2006.. Sindaca Orietta Gaiulli e sindaco Luca Corrias coordinano ricerche anagrafiche.. Ricerca parenti estesa tra i comuni di Marrubiu e Arborea.. Funerale di povertà celebrato venerdì 15 maggio presso cimitero comunale.. A Peschiera del Garda, in provincia di Verona, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo mummificato di Giancarlo Signor, un uomo di 65 anni originario di Marrubiu, morto nella sua abitazione da oltre un anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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