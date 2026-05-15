Trovato mummificato in casa è morto da almeno un anno | pagava ancora l' affitto

Un uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione in uno stato di decomposizione avanzato, quasi mummificato. Gli agenti hanno scoperto il corpo durante un sopralluogo e hanno stabilito che la morte risale ad almeno un anno fa. È stato riscontrato che l’uomo continuava a pagare regolarmente l’affitto della casa anche dopo il decesso. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulle circostanze che hanno portato a questa situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui