Trovato mummificato in casa è morto da almeno un anno | pagava ancora l' affitto
Un uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione in uno stato di decomposizione avanzato, quasi mummificato. Gli agenti hanno scoperto il corpo durante un sopralluogo e hanno stabilito che la morte risale ad almeno un anno fa. È stato riscontrato che l’uomo continuava a pagare regolarmente l’affitto della casa anche dopo il decesso. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulle circostanze che hanno portato a questa situazione.
Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato. Dai primi accertamenti pare fosse morto da almeno un anno. Nessuno si era accorto della sua assenza, del fatto che non si vedesse più in giro: sono stati i proprietari dell'immobile in cui. 🔗 Leggi su Today.it
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