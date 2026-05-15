In un appartamento di una zona residenziale, i vicini avevano notato la porta chiusa da tempo e nessuno si era preoccupato di controllare. Dopo diversi mesi, le forze dell’ordine sono intervenute ed hanno scoperto il corpo mummificato di una persona all’interno dell’abitazione. La scoperta ha suscitato molta attenzione, considerando che l’indagato, deceduto da tempo, avrebbe continuato a pagare l’affitto fino a quando la situazione non è stata rilevata. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso e sulla condizione dell’appartamento.

Per mesi nessuno avrebbe bussato davvero a quella porta con il sospetto che dietro ci fosse qualcosa di anomalo. Le giornate scorrevano nel silenzio più assoluto, in un appartamento rimasto chiuso mentre la vita, fuori, continuava normalmente tra turisti, residenti e attività quotidiane. Nessun movimento, nessuna richiesta d’aiuto, nessun segnale evidente che potesse far pensare a una tragedia consumata lentamente nel totale isolamento. Leggi anche: Parto in casa finito in tragedia: neonato morto, aperta un’inchiesta A rendere ancora più inquietante la vicenda è il fatto che nulla sembrasse fuori posto. L’affitto veniva pagato regolarmente attraverso l’accredito automatico della pensione e questo avrebbe contribuito a non far emergere dubbi immediati sulla sorte dell’uomo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pagava ancora l’affitto!”. Trovato mummificato in casa: orrore in Italia

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