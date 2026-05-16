Pescara via i lavori al lungomare | 1 milione per la Riviera Nord

A Pescara sono iniziati i lavori di riqualificazione della Riviera Nord, con un investimento di un milione di euro destinato al rifacimento del lungomare. L’intervento interessa l’area compresa tra via Foscolo e via Cadorna, con modifiche temporanee alla viabilità per consentire i lavori. L’impresa incaricata utilizzerà tecniche specifiche per prevenire futuri cedimenti stradali e garantire la stabilità della strada durante i lavori. La riqualificazione mira a migliorare le condizioni della zona e la sicurezza stradale.

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? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra via Foscolo e via Cadorna?. Quali tecniche userà l'impresa per evitare nuovi cedimenti stradali?. Chi gestirà il traffico durante i turni di lavoro notturni?. Perché sono previsti nuovi attraversamenti pedonali rialzati sulla riviera?.? In Breve Lavori da 20 maggio al 12 giugno tra via Foscolo e via Cadorna.. Intervento di Nora Asfalti con strato di binder da 7 centimetri e rete polipropilene.. Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per abbattere barriere architettoniche sulla riviera.. Gestione viabilità affidata a Danilo Palestini con percorsi alternativi su corso Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, via i lavori al lungomare: 1 milione per la Riviera Nord ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nordInizieranno il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della riviera nord di Pescara, che permetteranno di asfaltare completamente circa... Lavori in galleria: chiude per una notte il tratto di A14 Atri Pineto-Pescara NordIl tratto autostradale non sarà transitabile dalle 22 di venerdì 27 marzo alle 6 di sabato 28: i percorsi consigliati chi deve mettersi in viaggio... Pescara, al via i lavori per il rifacimento della riviera NordPrenderanno il via il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord di Pescara, che consentiranno di asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. (AN ... ansa.it Pescara: dal 20 maggio i lavori di rifacimento sulla riviera nordIn Comune, a Pescara, sono stati annunciati e illustrati i lavori di rifacimento della riviera Nord di Pescara ... rete8.it