Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nord
Il 20 maggio sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla riviera nord di Pescara. La manutenzione interessa circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino, che saranno asfaltati completamente. La prima fase dei lavori prevede l’intervento su questa porzione di strada, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo ai tempi di completamento o eventuali modifiche alla viabilità durante i lavori.
Inizieranno il 20 maggio i lavori di rifacimento del manto stradale della riviera nord di Pescara, che permetteranno di asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. A presentare gli interventi sono stati il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Alfredo Cremonese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara. Al via dal 20 maggio i lavori sulla riviera nord
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