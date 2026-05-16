Il 20 maggio al via i lavori per il rifacimento della riviera nord

Il 20 maggio sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla riviera nord di Pescara. La manutenzione interessa circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino, che saranno asfaltati completamente. La prima fase dei lavori prevede l’intervento su questa porzione di strada, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale. Nessuna informazione è stata ancora comunicata riguardo ai tempi di completamento o eventuali modifiche alla viabilità durante i lavori.

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