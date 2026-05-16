A Pescara si discute sul futuro del servizio di interpretazione per le persone sorde in Abruzzo. Il dibattito riguarda le modalità di aggiornamento e miglioramento delle prestazioni offerte, con particolare attenzione alle risorse disponibili e alle procedure di accesso. Sono stati presentati i professionisti che si occuperanno di gestire la nuova rete regionale Mab, un sistema volto a coordinare l’assistenza interpretativa. La discussione si concentra sui cambiamenti previsti e sulle figure coinvolte nel processo.

? Punti chiave Come cambierà il servizio di interpretazione per i sordi in Abruzzo?. Chi sono i professionisti che guideranno la nuova rete regionale Mab?. Perché la nuova unione tra Marche e Abruzzo è così strategica?. Quali standard deve garantire un interprete per assicurare l'inclusività sociale?.? In Breve Incontro nazionale Anios a Pescara il 16 e 17 maggio.. Monica Illuminati presiede il nuovo consiglio regionale Mab Marche-Abruzzo.. Associazione fondata il 17 giugno 1987 per la lingua dei segni.. Integrazione soci abruzzesi avvenuta negli ultimi quattro anni.. Il consiglio direttivo nazionale di Anios si riunisce a Pescara questo sabato 16 e domenica 17 maggio presso la sala consiliare del Comune per discutere il futuro della comunicazione inclusiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, Anios al centro del dibattito sul diritto alla comunicazione

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