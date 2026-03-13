Trasporto pubblico nei Monti Dauni Piemontese incontra sindaci e Ferrovie del Gargano | al centro abbonamenti integrazione dei servizi e diritto alla mobilità

Un rappresentante delle Ferrovie del Gargano ha incontrato i sindaci dei Monti Dauni per discutere delle tariffe degli abbonamenti, dell’integrazione dei servizi e del diritto alla mobilità nella zona. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise per migliorare il trasporto pubblico locale e garantire un servizio più efficiente ai cittadini. La riunione si è concentrata su questioni pratiche e sulle modalità di collaborazione tra le parti.

“Le aree interne – ha sottolineato Piemontese – non possono essere lette soltanto con la lente degli equilibri economici o dei vincoli burocratici: se le regole si irrigidiscono troppo rischiano di non vedere le persone, le distanze reali, le condizioni concrete in cui vivono le comunità che non sono uguali in tutta la Puglia. Il nostro compito è trovare soluzioni che tengano insieme l’organizzazione del servizio e i bisogni quotidiani reali dei cittadini”. Tra i temi più discussi quello del nuovo abbonamento mensile limitato a 52 corse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Trasporto pubblico nei Monti Dauni, Piemontese incontra sindaci e Ferrovie del Gargano: al centro abbonamenti, integrazione dei servizi e diritto alla mobilità Articoli correlati Leggi anche: Nevica dal Gargano ai Monti Dauni: spalaneve e spargisale in azione, le raccomandazioni dei sindaci Ferrovie e diritto alla mobilità: la denuncia di Federconsumatori sulle criticità del nodo fiorentino e i disagi dei pendolariFIRENZE – Il sistema ferroviario toscano è attraversato da una profonda e marcata spaccatura strutturale che penalizza l’utenza quotidiana.